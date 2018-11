Rostock: Versuch der schweren Brandstiftung in der Rostocker Südstadt

von svz.de

12. November 2018, 06:30 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Einstein-Str. in Rostock entzündeten unbekannte Täter in der Nacht zum Montag gegen 1.25 Uhr im Hausflur liegende Zeitungsreste in der dritten Etage. Der feststellende Bewohner informierte den Notruf der Polizei, da der Rauchmelder in seiner Wohnung ansprang und er zugleich Rauchgeruch wahrnahm. Die neben dem Feuer liegende Fußmatte nahm ebenfalls Schaden.

Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand mit Wasser. Personen waren aufgrund der schnellen Feststellung und Löschung des Feuers nicht in Gefahr. Evakuierungen waren nicht erforderlich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort wegen des Versuchs der schweren Brandstiftung aufgenommen.