Rügkamp: Doppel-Diebstahl nahe A 20

05. März 2018, 16:00 Uhr

Gleich zweimal war ein Landwirtschaftsbetrieb in Rügkamp bei Neukloster Ziel von Einbrechern. In der Nacht zu Sonnabend verschwand von dem Firmenareal in Nähe der Autobahn 20 die Kraftwelle eines Traktors der Marke Waesler. In der darauffolgenden Nacht schlugen unbekannte Täter erneut zu. Aus einem anderen Tranktor, der ebenfalls auf dem Areal abgestellt war, wurden etwa 250 Liter Diesel abgezapft.

An beiden Tatorten wurden Spuren gesichert. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, heißt es aus dem Polizeihauptrevier Wismar. Zeugen, die Hinweise zu Personen- oder Fahrzeugbewegungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter Telefon 03841/2030, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.