Sagard: Auto fährt in Straßengraben

von svz.de

erstellt am 30.Dez.2017 | 09:04 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Sagard (Landkreis Vorpommern-Rügen) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann mit seinem Wagen in der Nacht zum Samstag von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Der 64-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.