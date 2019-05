Sassnitz: 14-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

von svz.de

28. Mai 2019, 22:03 Uhr

Am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr ereignete sich in Sassnitz, in der Litauischen Straße ein schwerer Verkehrsunfall.

Der 51-jährige, aus Sassnitz stammende Fahrer eines Mercedes Sprinter beabsichtigte, rückwärts in eine Hofeinfahrt einzubiegen. Dabei übersah er ein auf dem Gehweg befindliches, ebenfalls aus Sassnitz stammendes, 14-jähriges Mädchen. Das Mädchen geriet unter das Fahrzeug und wurde schwer verletzt.

Es kamen Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz zum Einsatz. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.