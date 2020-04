Sassnitz: Brand einer Garage

Avatar_prignitzer von svz.de

29. April 2020, 11:03 Uhr

Am Dienstag kam es gegen 21 Uhr zu einem Brand einer Garage in Sassnitz. Es handelt sich um eine Garage in einem Garagenkomplex Am Kreidebruch, welche augenscheinlich nicht mehr genutzt wurde. Es kam zu einer Entzündung von Müll, der sich im Inneren der Garage befand. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wird nicht von einer Selbstentzündung ausgegangen. Etwa 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz konnten den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer relevante Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/ 3070 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.