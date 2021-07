Sassnitz: Brand einer Gartenlaube

Avatar_prignitzer von ots

29. Juli 2021, 07:08 Uhr

Am 28.07.2021 gegen 20:35 Uhr meldeten Zeugen den Brand einer Gartenlaube in der Mukraner Straße in 18546 Sassnitz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. In der Laube gab es einen Schwellbrand. Dieser konnte sehr schnell, durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Sassnitz gelöscht werden.

Diese befanden sich mit 26 Kameraden im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000,-EUR. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.