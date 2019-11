Sassnitz: Lagerhalle mit Booten brennt

Avatar_prignitzer von Sebastian von Hacht

03. November 2019, 17:27 Uhr

Eine Lagerhalle in Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist in der Nacht zu Sonntag in Brand geraten. In der Halle waren ein Auto, Boote sowie Bootszubehör gelagert, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird derzeit auf rund 50 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst noch unklar.