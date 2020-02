Schaprode: Einbruchsdiebstahl in ein Motorboot im Hafen

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Neubrandenburg

29. Februar 2020, 14:36 Uhr

In der Zeit vom 28.02.2020, 11:00 Uhr bis zum 29.02.2020 gegen 09:10 Uhr drangen unbekannte Täter in ein im Hafen liegendes Motorboot ein, indem sie gewaltsam die Tür zur Kajüte aufbrachen. Aus der Kajüte entwendeten die oder der Täter diverse maritime Gegenstände, sowie mehrere Angeln. Es entstand durch diesen Diebstahl ein Schaden von etwa 20.000 EUR. Es kamen die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund zum Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bergen auf Rügen unter der Telefonnummer 03838-8100 oder in jeder anderen Polizeidienstelle. Hinweise können auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.