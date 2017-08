Schmarsow: Sachbeschädigung im Vereinsgebäude

Zwischen dem 02.08., gegen 18.00 Uhr, und dem 03.08.2017, 8.00 Uhr, sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Vereinsgebäude in Schmarsow eingedrungen. Sie schlugen mehrere Fenster ein, warfen Mobiliar heraus, beschädigten Türen und ritzten ein 50 x 50 cm großes Hakenkreuz in ein Sofa. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 EUR.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

von svz.de

erstellt am 03.Aug.2017 | 14:37 Uhr