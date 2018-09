Schönberg: Brand von Strohballen

von svz.de

17. September 2018, 06:58 Uhr

Heute Nacht gegen 2 Uhr gerieten Strohballen unter einem Schleppdach in der Straße "An der B104" in Brand. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 300 000 Euro. Eine Brandstiftung wird aktuell als ursächlich angenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200 zu melden.