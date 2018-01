Schon wieder: Hirsch in Lübtheen von Auto angefahren

von svz.de

erstellt am 10.Jan.2018 | 14:12 Uhr

Auffallend viele Unfälle mit großem Wild melden jüngst die Beamten der Hagenower Polizei. Immer wieder sind es auch Hirsche auf den Straßen der Region, die für zum Teil schwere Unfälle sorgen. Auf der Landesstraße 06 zwischen Lübtheen und Vielank kam es am Dienstag gegen 18 Uhr zu so einem Unfall, teilt das Hagenower Revier mit. Der Fahrer eines Volkswagens mit Hamburger Kennzeichen befuhr die L06 aus Lübtheen in Richtung Vielank. Unterwegs stieß er mit einem Hirsch zusammen, der plötzlich die Fahrbahn von rechts überqueren wollte. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3.000 Euro.