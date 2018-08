Schwaan: Tote Person aus der Warnow identifiziert

von Polizeiinspektion Güstrow

16. August 2018, 13:32 Uhr

Am Sonntag, dem 12.08.18, entdeckte ein Zeuge, auf der Warnow in Schwaan, einen leblosen Körper im Schilfgürtel. An diesem Tag konnte nicht gesagt werden, um wen es sich handelt.

Die Identität des Mannes wurde nun im Rahmen einer Obduktion festgestellt. Es handelt sich um einen 77jährigen Mann aus Düren. Dieser war dort vor einigen Tagen mit seinem Wohnmobil in den Urlaub aufgebrochen.

Auch im Ergebnis der Obduktion gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.