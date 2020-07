Schwaan: Verkehrsunfall mit Unfallflucht und unter Alkoholeinwirkung

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Rostock

11. Juli 2020, 08:45 Uhr

Am Freitag um 19:45 Uhr ereignete sich auf der L 13, Höhe Ziesendorf, in Fahrtrichtung Schwaan ein Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines PKW Renault verstieß gegen das Rechtsfahrgebot und stieß seitlich mit einem LKW MAN zusammen. Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Der Fahrzeugführer des PKW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten an seiner Wohnanschrift in Schwaan festgestellt werden. Es besteht zudem der Verdacht einer weiteren Unfallflucht in der Orstlage Stäbelow.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Gegen den deutschen Fahrzeugführer wurden Anzeigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen; sein Führerschein wurde beschlagnahmt.