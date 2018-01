Schwartow: Transporter stößt mit Gegenverkehr zusammen

von svz.de

erstellt am 10.Jan.2018 | 14:04 Uhr

Am frühen Dienstagnachmittag verlor ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer die Kontrolle über seinen Transporter. Er geriet in Schwartow auf der Zarrentiner Straße (B195) auf die Gegenfahrbahn, wo er in der weiteren Folge mit einem im Gegenverkehr befindlichen VW Transporter eines 51-jährigen Fahrers kollidierte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, verletzt wurde jedoch niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro, so die Polizei.