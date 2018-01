Schwerin: Einbruch in Einfamilienhaus in Neumühle

von svz.de

29. Januar 2018, 14:25 Uhr

Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr, nutzten bisher unbekannte Täter die Abwesenheit einer Hausbewohnerin aus, um in ein Einfamilienhaus »Am Treppenberg« einzudringen. Dabei zerstörten sie die Scheibe einer Terrassentür und stiegen anschließend ein. Das gesamte Haus wurde durchwühlt, entwendet wurde nach erster Erkenntnis nichts. Die Polizei brachte einen Fährtenhund zum Einsatz, der an einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe die Spur verlor. Es ist davon auszugehen, dass die Täter von hier mit dem Auto den Bereich verlassen haben. Hinweise die zu Aufklärung der Tat dienen, bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1550.