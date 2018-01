Schwerin: Frau nach morgendlicher Trunkenheitsfahrt gestellt

von svz.de

22. Januar 2018, 10:17 Uhr

1,59 Promille in der Atemluft, so das Ergebnis einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen in der Wismarschen Straße. Eine 32-jährige Randschwerinerin wurde durch eine aufmerksame Streifenbesatzung um 06.25 Uhr angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Bei der 32-Jährigen wurde ein Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.