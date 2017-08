Schwerin: Sachbeschädigung am Bürgerbüro der AfD

Am Bürgerbüro der Partei "Alternative für Deutschland" in Schwerin wurden am 20.08.2017 gegen 2 Uhr erneut Graffitis festgestellt. Dabei wurde eine Fensterscheibe des Gebäudes in der Friedrichstraße mit brauner Farbe beschädigt. Die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin. Für Hinweise zur Tat werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 0 zu wenden oder die Kontaktmöglichkeit der Internetwache www.polizei.mvnet.de zu nutzen.

von svz.de

erstellt am 20.Aug.2017 | 09:09 Uhr