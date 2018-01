Schwerin: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

von svz.de

erstellt am 07.Jan.2018 | 19:36 Uhr

In der Nacht vom 06. auf den 07. Januar 2018 wurden nach derzeitigem Kenntnisstand 30 Fahrzeuge beschädigt. Alle PKW standen in der Lübecker Straße, im Bereich der Weststadt, abgeparkt am Straßenrand. Die Täter zerkratzten willkürlich den Lack der jeweiligen PKW. Größtenteils wurden die Motorhauben angegriffen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin telefonisch unter der 0385/5180-2224 zu melden.