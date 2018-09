Schwerin: Sachbeschädigungen an geparkte PKW

von svz.de

22. September 2018, 10:27 Uhr

In der vergangenen Freitagnacht wurden in der Schweriner Weststadt durch bislang unbekannte Täter insgesamt vier PKW beschädigt. An den Fahrzeugen, welche allesamt in der Schillerstraße parkten, wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt.

Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel. 0385/5180-2224 oder per Online-Hinweis unter www.polizei.mvnet.de entgegen.