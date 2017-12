Schwerin: Schmierereien auf mehr als 62 Quadratmetern

von svz.de

erstellt am 22.Dez.2017 | 10:43 Uhr

In der heutigen Nacht erhielten die Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin die Information, dass am Güterbahnhof Schwerin an einem abgestellten Wagenpark großflächig Schmierereien angebracht wurden.

Vor Ort konnten die Beamten dann feststellen, dass der komplette Wagenpark auf einer Gesamtfläche von mehr als 62 Quadratmetern beschmiert wurde. Durch die oder den unbekannten Täter wurden hierbei sechs Schriftzüge angebracht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet hierbei um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer hat in der Nacht des 22.12.2017 auffällige Personen beobachtet oder kann Angaben zum Sachverhalt machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0318 / 2083-111 oder -112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.