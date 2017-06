Schwerin: Seit zweieinhalb Jahren unerlaubt in Hamburg untergetaucht

Am gestrigen Abend (20.06.2017) gegen 20:15 Uhr fiel einem Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin im Regionalzug RE 4316 von Schwerin nach Hamburg ein 28-jähriger ghanaischer Staatsangehöriger auf. Bei der Kontrolle wies er sich mit einem nicht auf ihn ausgestellten britischen Reisepass aus.

Auf Befragung gab er gegenüber dem Beamten an, bereits vor ca. zweieinhalb Jahren mit einem gefälschten Pass nach Deutschland eingereist zu sein und sich seit dem in Hamburg aufgehalten zu haben. Beim nächsten Halt in Schwarzenbek (Schleswig-Holstein) wurde der Mann zur Bearbeitung an die Kollegen der Landespolizei übergeben.

Nun erwartet ihn u.a. ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und des Ausweismissbrauches.

von svz.de

erstellt am 21.Jun.2017 | 09:09 Uhr