Schwerin: Überglückliche Familienzusammenführung

Am gestrigen Abend, den 28.06.2017 gegen 18:00 Uhr wandte sich ein Ehepaar aus Schleswig-Holstein sichtlich aufgeregt an das Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn.

Hier gaben sie an, dass sich ihre beiden Kinder (5 und 3 Jahre) alleine im Zug befinden. Das Ehepaar befand sich auf einer gemeinsamen Reise nach Greifswald und wollte mit einem IC ab Schwerin ihre Reise fortsetzen. Nachdem die Kinder (5 und 3 Jahre) den Zug bestiegen hatten und die Eltern im Anschluss das Gepäck verladen wollten, schlossen unvermittelt die Türen und der Zug fuhr ohne die Eltern ab. Die zur Unterstützung alarmierten Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin nahmen unverzüglich Kontakt mit dem Zugpersonal auf und erkundigten sich nach den Kindern. Diese befanden sich bitterlich weinend in der Obhut des Zugpersonals. Es wurde sich dahingehend verständigt, dass man die Eltern zum nächsten Halt nach Bad Kleinen verbringen wird. Das Zugpersonal entschied, eine Weiterfahrt des IC erst zu gewährleisten, wenn die Kinder wieder wohlbehalten bei ihren Eltern sind. Überglücklich konnte das Ehepaar wenig später ihre Kinder am Bahnhof Bad Kleinen wieder in die Arme schließen. Für die verspätete Weiterfahrt des IC zeigten sich die Reisenden unter diesen Umständen mehr als verständnisvoll.

von svz.de

erstellt am 29.Jun.2017 | 09:51 Uhr