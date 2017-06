Schwerin: Unfall - Polizei bittet Radfahrerin sich zu melden

Am Freitag dem 16.06.2017 kam es gegen 07:10 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern in der Wittenburger Straße auf Höhe des Penny-Marktes. Ein 13-jähriger Schüler stieß auf dem Weg zur Schule mit einer Radfahrerin zusammen. Beide Radfahrer kamen dabei zu Fall. Der Schüler wurde am rechten Bein verletzt. Die Frau entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei bittet nun die Radfahrerin, sich zur Klärung des Sachverhaltes unter der Telefonnummer 0385/5180-1231 zu melden. Auch Zeugenhinweise werden unter der angegebenen Nummer entgegengenommen.

erstellt am 28.Jun.2017 | 14:08 Uhr