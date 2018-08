Sommerfeld: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

von svz.de

Am 18.08.18 gegen 14:35 Uhr ereignete sich auf der Verbindungsstraße Altenpleen / Prohn am Abzweig Sommerfeld ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 31jähriger Fahrer eines Kurierdienstes bog mit seinem Opel Combo aus Sommerfeld kommend nach links auf die Verbindungsstraße ein und nahm dem aus Richtung Altenpleen kommenden, vorfahrtsberechtigten 20jährigen Pkw Fahrer eines PKW Chevrolet die Vorfahrt. Um eine Kollision zwischen beiden zu vermeiden, lenkte der 20jährige seinen Pkw nach links auf ein Feld. Dort kollidierte er jedoch frontal mit einer Birke, die sich an einer Grundstücksgrenze befand . Sowohl der 20jährige als auch sein 21jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Heliosklinikum Stralsund gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Transporter des Kurierfahrers blieb unbeschädigt und der Fahrer unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.500,-Euro.