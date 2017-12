Sprengung eines Zigarettenautomaten in Schönberg

von svz.de

erstellt am 28.Dez.2017 | 08:12 Uhr

Am 28.12.2017 gegen 02:00 Uhr wurde in der Dassower Straße/Ecke Ernst-Barlach-Straße in Schönberg durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat vermutlich mittels Pyrotechnik gesprengt.

Ein aufmerksamer Bürger hörte zunächst einen lauten Knall. Kurz darauf fuhr er an einem gesprengten Zigarettenautomaten vorbei. Er alarmierte sofort die Polizei, die umgehend nach ihrem Eintreffen die nähere Umgebung absuchte. Mit der Sprengung entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Die Kriminalpolizei konnte am Tatort Spuren sichern und hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung! Sollten Sie Informationen zum Sachverhalt geben können, teilen Sie diese bitte dem Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881-7200 mit. Jede andere Polizeidienststelle nimmt ebenfalls Hinweise entgegen.