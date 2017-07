Sternberg: Angetrunkene Jugendliche fällt in den Waschbach

Glück im Unglück hatte eine Jugendliche in den frühen Sonntagmorgenstunden. Die 16-Jährige war gegen 2.30 Uhr angetrunken in den Sternberger Waschbach gefallen, wie das Polizeirevier auf SVZ-Nachfrage informiert hat. Ein zufällig vorbei kommender Passant bemerkte das Mädchen und rettete es aus dem Wasser. Die 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

von rosp

erstellt am 30.Jul.2017 | 16:02 Uhr