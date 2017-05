Sternberg: Anglern den Rollwagen gestohlen

Alfred Willsch und Karl Neumann hatten am Montag gegen 17 Uhr am Stein am Sternberger See Position bezogen, um beim Angeln auch ein wenig abzuschalten und das schöne Wetter zu genießen. Ihre Utensilien hatten sie in zwei Rollwagen transportiert und diese dann direkt am Steg abgestellt. „Als wir um 20 Uhr zurück kamen, waren die Wagen weg. Wer rechnet denn damit? Dann hätten wir die Rollwagen ja nicht aus den Augen gelassen. Wir waren nur wenige Meter vom Steg entfernt“, sagt Alfred Willsch. Die Männer haben Anzeige bei der Polizei in Sternberg erstattet und hoffen, dass sich die Rollwagen vielleicht doch wieder anfinden oder jemand eine Beobachtung gemacht hat, die helfen könnte, den Diebstahl aufzuklären. Ein Rollwagen war aufgearbeitet worden und ist schwarz lackiert, der zweite weist einen normal gebrauchten Zustand auf.

