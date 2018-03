Sternberg: Betrunkenes Duo narrt die Polizei

von svz.de

06. März 2018, 13:25 Uhr

Zwei unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Männer sind der Polizei in Sternberg am Montag gleich zweimal zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten aufgefallen. Am Vormittag hatten die 28 und 30 Jahre alten Männer in Sternberg zunächst erfolglos versucht, ihren Wagen zu starten. Im Zuge einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Halter und mutmaßliche 30-jährige Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Nur Stunden später stoppte die Polizei den Wagen erneut. Am Steuer saß nun der 28-Jährige, ohne Fahrerlaubnis, dafür mit einem Atemalkoholwert von 0,66 Promille.