Stralsund: Auto überschlägt sich - zwei Verletzte

von svz.de

erstellt am 12.Okt.2017 | 15:17 Uhr

Bei einem Unfall auf der A 20-Anschlussstelle nach Stralsund hat sich am Donnerstag ein Auto überschlagen und ist in einer Buschgruppe gelandet. Die 25-jährige Fahrerin und der 28-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden, wie die Polizei in Stralsund mitteilte. Die Fahrerin wollte von der A 20 aus Richtung Stettin kommend nach Stralsund auf die B96n abbiegen, als sie in einer Rechtskurve mit ihrem Wagen von der Straße abkam, sich überschlug und erst in einer Buschgruppe zum Stehen kam. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau zu schnell unterwegs. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.