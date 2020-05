Stralsund: Diebstahl eines Audi A4

Avatar_prignitzer von svz.de

23. Mai 2020, 14:35 Uhr

In der Zeit vom 21.05.2020, 12.30 Uhr bis zum 23.05.2020, 10.00 Uhr wurde in Stralsund, Knieper Nord ein PKW Audi A4 Avant, Farbe Schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen NVP-AR 75, Baujahr 2012 im Wert von ca. 10.000 Euro entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung. Hinweise können an jede Polizeidienststelle oder auch an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831/2890624 gegeben werden.