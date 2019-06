Stralsund: Kinder bei Hitze im Fahrzeug zurückgelassen

von svz.de

20. Juni 2019, 15:20 Uhr

Am Mittwochnachmittag und -abend (19.06.2019) erhielt die Stralsunder Polizei gleich zwei Hinweise von aufmerksamen Zeugen zu Kindern, die bei den derzeitigen sommerlichen Temperaturen allein im Fahrzeug zurückgelassen wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielten die Stralsunder Beamten zunächst gegen 14:50 Uhr den Hinweis, dass ein achtjähriges Mädchen seit über 30 Minuten in der Herbert-Ewe-Straße allein in einem PKW sitzt. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten war das Mädchen, trotz geöffneter Scheiben, komplett durchgeschwitzt. Da vor Ort kein Sorgeberechtigter angetroffen werden konnte, nahmen die Beamten das Kind in ihre Obhut und brachten es ins Polizeihauptrevier Stralsund, wo es mit Getränken versorgt wurde. Anschließend wurde das Mädchen an ihren Vater übergeben.

Gegen 18:10 Uhr teilte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Polizei mit, dass in der Mönchstraße ein Kind allein in einem Fahrzeug sitzt. Die Scheiben waren in diesem Fall sogar geschlossen. Jedoch steckte der Fahrzeugschlüssel, sodass der Ordnungsamtsmitarbeiter die Scheiben herunterlassen konnte. Die schließlich eingetroffenen Polizeibeamten holten das fünfjährige Mädchen aus dem Pkw und übergaben es der Mutter, welche in einem Hausaufgang in unmittelbarer Nähe ausfindig gemacht werden konnte.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen u.a. wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen die Fürsorge - oder Erziehungspflicht aufgenommen. Die Ermittlungen gegen die jeweiligen Sorgeberechtigten dauern gegenwärtig noch an. Zudem wurde das Jugendamt verständigt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Kinder und Tiere bei diesen sommerlichen Temperaturen grundsätzlich nicht im Fahrzeug zurückgelassen werden dürfen - auch nicht "nur kurz"! Schon bei Außentemperaturen um die 20°C kann sich der Innenraum eines Fahrzeugs innerhalb einer Stunde so stark aufheizen, dass Lebensgefahr besteht. Bei 36°C setzt diese Gefahr für Leib und Leben und damit für einen möglichen Hitzetod bereits nach ca. 10 Minuten ein. Wer bei Hitze eingeschlossene Personen und/oder Tiere im Fahrzeug feststellt, wird gebeten, schnellst möglich den Besitzer des Fahrzeugs ausfindig zu machen bzw. umgehend die Polizei zu verständigen, ggf. auch den Rettungsdienst.