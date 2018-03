Stralsund: Somalier in Stralsund mit Flasche attackiert

von svz.de

13. März 2018, 15:48 Uhr

Ein Zuwanderer aus Somalia ist in Stralsund mit einer Flasche attackiert und schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin gestern in Neubrandenburg sagte, ereignete sich der Vorfall am Montagabend an einem Eingang einer Passage am Bahnhof. Der Täter soll sich dem mit einem Handy telefonierenden Geschädigten von hinten genähert und ihn mit der Flasche ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer kam in eine Klinik.