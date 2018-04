Strasburg/Kröslin: Transporter und Cabrio gestohlen

von svz.de

23. April 2018, 08:38 Uhr

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns häufen sich wieder Autodiebstähle. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wurden am Wochenende zwei Transporter bei Strasburg (Uckermark) und ein hochwertiges Cabriolet in Kröslin (Kreis Vorpommern-Greifswald) gestohlen. Der Diebstahl der beiden Firmentransporter wurde am Sonntag gemeldet, sie standen bei einer Firma im Ortsteil Lauenhagen und hatten Elektroteile geladen.

Das mehr als 90 000 Euro teure Cabrio wurde aus einem Carport in einem Ortsteil von Kröslin in der Nacht zu Samstag entwendet, während der Besitzer im Haus schlief. Bisher fehle jede Spur von den Fahrzeugen.