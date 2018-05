Streitereien zwischen Partygästen in Neubrandenburg

von svz.de

01. Mai 2018, 15:15 Uhr

In Neubrandenburg hat es mehrere Auseinandersetzungen zwischen Partygästen gegeben. Am frühen Dienstagmorgen habe ein Mann eine 17-Jährige in einer Bar belästigt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der 23-Jährige habe die Jugendliche angetanzt und gegen ihren Willen berührt. „Als der 23-Jährige durch den Besitzer der Bar verwiesen wurde, stolperte er über einen Blumenkübel hinter der Eingangstür und blieb kurzzeitig bewusstlos am Boden liegen“, teilte eine Sprecherin weiter mit. Der Mann sei im Krankenhaus behandelt worden und werde sich wegen sexueller Belästigung verantworten müssen.

Andernorts in Neubrandenburg war es wenige Stunden zuvor zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Ein Streit zwischen zwei 34-Jährigen führte laut Polizeiangaben zu einem „größeren Handgemenge mit mindestens sechs Beteiligten“. Ein Mann sei dabei mit einer Scherbe im Gesicht und an der Hand verletzt worden.

Eine 30 Jahre alte Frau habe Schwellungen am Auge erlitten.