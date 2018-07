Täter auf frischer Tat gestellt

von Polizeipräsidium Rostock

18. Juli 2018, 07:56 Uhr

Am 18.07.2018, gegen 2 Uhr, ging über Notruf der Bürgerhinweis zu einem Einbruch in einem Imbiss in der Rostocker KTV ein. Durch die sofort eingesetzten Beamten konnten aufgrund der Personenbeschreibungen drei Rostocker im Alter von 17 bis 21 Jahren festgestellt werden, die sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen als Tatverdächtige herausstellten.

Bei dem Einbruch, bei dem neben der Kasse auch Spirituosen entwendet wurden, verletzte sich einer der Täter und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch offen, die Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei laufen.