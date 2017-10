Techentin: Grünen VW Golf gestohlen

von svz.de

erstellt am 09.Okt.2017 | 15:21 Uhr

In Techentin haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag einen grünen VW Golf gestohlen. Der Vorfall ereignete sich im Tannenweg. Dort war das 15 Jahre alte Auto über Nacht auf der Straße abgestellt. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) fahndet nun nach dem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen LWL- Z 247 und bittet um Hinweise zu dessen Verbleib.