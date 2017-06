Tödlicher Verkehrsunfall in Sievershagen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Sievershagen ist am Mittwochmorgen ein 75-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Zur Ursachenermittlung kam ein Sachverständiger der Dekra zum Einsatz, teilte die Polizei mit.

von svz.de

erstellt am 28.Jun.2017 | 15:49 Uhr