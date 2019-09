Torgelow: Brand gelegt

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Neubrandenburg

29. September 2019, 10:55 Uhr

Bisher unbekannte Täter setzten am 29.09.2019, 04.15 Uhr in 17358 Torgelow, Goethestr. 10 einen Papiercontainer in Brand, der unmittelbar an einem Wohn-und Geschäftshaus stand. Die Flammen beschädigten die Dämmung der Außenfassade und ein Fenster zu einer Bäckerei. Das Feuer konnte schnell durch die Freiwillige Feuerwehr Torgelow gelöscht werden.

Der Sachschaden beträgt hier etwa 15.000 EUR. Personen waren nicht in Gefahr. Zur Spurensicherung war der Kriminaldauerdienst im Einsatz, der nun Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet hat.