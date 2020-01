Torgelow: Wohnungseinbruch

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Neubrandenburg

25. Januar 2020, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:50 Uhr, über das Aufbrechen einer Wohnungtür Zutritt zu einer Wohnung eines Plattenwohngebäudes in der Albert-Einstein-Straße. Die Täter durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut und hinterließen dabei einen Zustand der Verwüstung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde (039771) 82-224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.Polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.