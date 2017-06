Tramm: Einbrecher flüchten vor der Polizei

Zwei Einbrecher sind am frühen Mittwochabend bei Tramm vor der Polizei geflüchtet. Dabei streiften sie ein Polizeifahrzeug, das leicht beschädigt wurde. Die Flüchtigen konnten entkommen, die Polizei fahndet weiter nach den unbekannten Männern. Die Polizei war zu einem Werkzeugdiebstahl in einer Firma des Ortes gerufen worden.

Dort erhielten die Beamten einen Hinweis auf das Fluchtauto der mutmaßlichen Einbrecher. Es wurde eine Fahndung eingeleitet. „Einer eingesetzten Streifenwagenbesatzung kam der betreffende Kleintransporter auf einem Wirtschaftsweg bei Tramm entgegen“, schildert Polizeisprecher Klaus Wiechmann. „Als die Polizisten versuchten, den Kleintransporter zu stoppen, streifte dieser seitlich den Streifenwagen.“ Die Polizei nahm die Verfolgung auf, verlor den Wagen jedoch später aus den Augen. Der Kleintransporter wurde am Abend aus einem Polizeihubschrauber in einem wenig entfernten Waldstück bei Bahlenhüschen entdeckt. Die Täter hatten das Auto zurückgelassen und waren zu Fuß geflüchtet. Am Auto war ein falsches Kennzeichen an dem Wagen angebracht. Die Polizei stellte das Auto sicher und wird es kriminaltechnisch untersuchen.