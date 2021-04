Trassenheide: Brand eines Waldstückes

Der Brand eines Waldstückes auf Usedom hat am Montag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zeugen hatten den Brand in Trassenheide nahe eines Strandaufgangs am Vormittag gemeldet, wie die Polizei mitteilte. 26 Feuerwehrleute konnten das Feuer auf der etwa 150 Quadratmeter großen Flächen demnach schnell unter Kontrolle bringen. Brandstiftung kann laut Poliz...

