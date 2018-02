Überfall auf Tankstelle in Rostock

von svz.de

08. Februar 2018, 07:43 Uhr

Am 07.02.2018 gegen 22:00 Uhr wurde eine Tankstelle im Rostocker Stadtteil Lütten Klein überfallen. Zur genannten Zeit betrat der unbekannte männliche Täter die TOTAL Tankstelle (An der Stadtautobahn 70) und ging bis vor zur Kasse. Dort zog er einen waffenähnlichen Gegenstand und richtete diesen auf die Kassiererin. Er wies sie an das Geld einzupacken. Die Geschädigte packte das Geld in eine helle Plastiktüte, welche der Täter ihr gab. Daraufhin verließ er die Tankstelle und flüchtete fußläufig in Richtung Burger-King. Der Stehlschaden wird auf unter 200 EUR geschätzt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Größe: ca. 1,74 m

- Statur: kräftig bis korpulent

- Kleidung: schwarze Jogginghose, schwarzer Kapuzenpullover, graue Turnschuhe

- Sprache: deutsch, akzentfrei

Zeugen, welche Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder weitere sachdienliche Information mitteilen können, werden gebeten sich bei beim Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen unter der Telefonnummer 0381-77070 zu melden.