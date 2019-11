Ueckermünde: Auto fährt bei Ferdinandshof in einen Fluss

Avatar_prignitzer von svz.de

11. November 2019, 08:47 Uhr

Am 10.11.2019 gegen 16:30 Uhr kam es auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Altwigshagen und Ferdinandshof im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu einem Verkehrsunfall. Der 32-jährige Fahrzeugführer eines PKW Audi befuhr die Verbindungsstraße aus Richtung Altwigshagen kommend in Richtung Ferdinandshof. In einer Rechtskurve kam er dabei aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr mit diesem die Böschung hinab in den Fluss "Zarow". Im Fluss kam das Fahrzeug halbhoch im Wasser zum Stehen. Dem Fahrzeugführer gelang es sich dabei selbstständig aus dem Fahrzeug zu klettern. Bei dem Unfall hatte er sich aber leichte Verletzungen zugezogen und wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Ueckermünde gebracht. Dieses konnte er aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR.

Das Fahrzeug konnte durch einen Abschleppdienst aus dem Fluss geborgen werden.