Ueckermünde: Einbruch in Gaststätte

von svz.de

28. Dezember 2018, 10:14 Uhr

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 26. zum 27. Dezember 2018 durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Gaststätte "Zum Nordlicht" ein und durchsuchten das Gebäude offensichtlich nach Bargeld. Sie wurden in der Kasse fündig, in der Wechselgeld in Höhe von 100 Euro lag.