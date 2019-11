Ueckermünde: Wieder Einbruch mit Tresorklau in Vorpommern

Avatar_prignitzer von svz.de

19. November 2019, 11:56 Uhr

Unbekannte haben in Vorpommern bei einem Einbruch erneut einen Tresor gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Anklam sagte, war diesmal ein Pferdehalter in Liepgarten bei Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) betroffen. Der Stahlblechbehälter war in einer Scheune befestigt und sei in der Nacht zu Montag verschwunden, auch die etwa 1700 Euro Bargeld darin.

Es war bereits der fünfte Einbruch innerhalb weniger Tage in der Region, weshalb die Polizei auch mögliche Zusammenhänge prüft. Erst am Wochenende waren zwei Geschäfte in Wolgast und Greifswald sowie ein Hotel in Neetzow-Liepen und ein Naturpark-Infozentrum in Stolpe bei Anklam betroffen. Dabei waren zwei Tresore verschwunden, darunter ein rund 300 Kilogramm schweres Wertgelass in Wolgast. Insgesamt wurden dabei bereits Schäden von rund 10 000 Euro angerichtet.