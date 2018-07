Unterstützung für die Verkehrsüberwachung der Hansestadt Rostock

von svz.de

21. Juli 2018, 14:56 Uhr

Unbekannte, aber scheinbar handwerklich begabte Personen, haben in der Rövershäger Chaussee Höhe Warnowstraße in Rostock die Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung unterstützt. Neben der offiziellen Säule wurde ein zweiter "Blitzer" aufgestellt. Dieser war zwar nicht funktionsfähig, sorgte aber durch sein Vorhandensein vermutlich für eine Verkehrsberuhigung in dem Kreuzungsbereich. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ist von dem Zweitgerät kein Fahrzeugführer bei einer Verkehrssünde erfasst worden, dennoch ist der Zusatzblitzer mittlerweile von der Kreuzung entfernt worden.