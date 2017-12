Vandalismus in Prestin

von svz.de

erstellt am 22.Dez.2017 | 21:24 Uhr

Zwischen dem 20.12.2017 und dem 22.12.2017 kam es im Runower Weg in 19089 Prestin zu einem Fall von unglaublichem Vandalismus. Unbekannte Täter schlugen vermutlich mit einer Axt mehrfach auf einen PKW Jeep ein und beschädigten diesen dadurch massiv. Der entstandene Sachschaden wird polizeilich auf mindestens 10.000 EUR geschätzt. Aus dem angegriffenen PKW wurden im weiteren Verlauf verschiedene Werkzeuge und das fest eingebaute Radio entwendet. Vor Ort konnten durch die Polizei Spuren gesichert werden, welche im weiteren Verlauf ausgewertet werden. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Feststellungen gemacht haben, oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Polizei in Sternberg unter der Telefonnummer 03847/43270, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei zu melden.