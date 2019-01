Verkehrsunfall mit einer getöteten Person und drei schwer verletzten Personen auf der B 198

von svz.de

01. Januar 2019, 17:24 Uhr

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 65-Jährige mit ihrem PKW Kia die B 198 aus Neustrelitz kommend in Richtung Carpin. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn und verunfallte im Gegenverkehr frontal mit einem PKW Nissan. Der PKW Nissan wurde auf Grund des starken Aufpralls nach rechts über die Leitplanke geschleudert. Der 58-jährige Fahrzeugführer des Nissan verstarb noch an der Unfallstelle. Die 33-jährige Beifahrerin und der 10-jährige Mitfahrer im Nissan wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Die 65-jährige Kia-Fahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Alle Verletzten wurden ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Für die Klärung der Unfallursache wurde ein Mitarbeiter der DEKRA hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe ca. 9.000 Euro. Die B 198 ist derzeit voll gesperrt. Alle am Unfall beteiligten Personen sind bzw. waren im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wohnhaft.