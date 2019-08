Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der L 271 bei Utzedel

Avatar_prignitzer von svz.de

31. August 2019, 13:07 Uhr

Am 31.08.2019 gegen 08:15 Uhr kam es auf der L271 bei Utzedel zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 22-jährige Fahrer eines PKW Audi die L 271 aus Richtung Demmin kommend in Richtung Utzedel. Hierbei setzte der Fahrzeugführer auf der Alleenstraße seine Sonnenbrille ab. Dadurch kam es dazu, dass er auf einmal durch die Sonne geblendet wurde, mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum fuhr. Von dort wurde er in den Straßengraben geschleudert und kam dort zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 23-jährige Beifahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus von Demmin gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der PKW wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.500,-EUR.