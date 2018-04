Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Pripsleben

von Steffen Mai

10. April 2018, 20:43 Uhr

Am 10.04.2018 gegen 15:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Verkehrsunfall auf der L27 in der Ortschaft Pripsleben gemeldet. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhren beide beteiligte PKW zunächst die Dorfstraße in Richtung Tützpatz. Die 31-jährige Fahrerin des vorausfahrenden PKW Toyota beabsichtigte, nach links auf ihr Grundstück einzubiegen, musste aber verkehrsbedingt wegen Gegenverkehr anhalten. Das bemerkte der 64-jährige Fahrer des nachfolgenden PKW Dacia zu spät und fuhr in der Folge ungebremst auf.

Die Fahrerin wurde verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen keine Informationen vor. Der Dacia-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000,00 EUR geschätzt.